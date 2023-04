Eric Frenzel exklusiv im Interview: "Ich will meinem Sport als Trainer etwas zurückgeben"

Eric Frenzel aus Geyer rückt in den Trainerstab der Weltcupmannschaft auf und soll dort anstelle des langjährigen Bundestrainers Hermann Weinbuch seine Erfahrungen einbringen. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag bekannt. Bei den Welttitelkämpfen im März in Planica hatte Eric Frenzel seine 18. WM-Medaille geholt und wenige Tage später...