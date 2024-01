Was Kombiniererkönig Eric Frenzel mit IOC-Präsident Thomas Bach besprochen hat

Der Olympiasieger aus dem Erzgebirge traf den "Herr der Ringe" bei den Jugendspielen in Südkorea. Wie ist es um die olympische Zukunft der Nordischen Kombination bestellt?

Lasse Ottesen, der Renndirektor des Skiweltverbandes Fis in der Nordischen Kombination, konnte am vergangenen Wochenende beim Weltcup in Schonach nur das Springen am Samstag verfolgen. Danach musste der Norweger eiligst zum Flughafen, um in die Maschine Richtung Südkorea zu steigen. In Asien finden derzeit die Olympischen Jugendspiele statt....