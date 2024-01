Bleibt die Kombination olympisch? Ein Kommentar zum Dilemma der einstigen Königsdisziplin im nordischen Skisport

Die Lage in der Nordischen Kombination ist verzwackt. Das IOC sitzt am längeren Hebel. Bei einer olympischen Verbannung würde es noch schwieriger werden, weltweit Talente für die Sportart zu begeistern. Dies ist bereits mit der Reduzierung der Teilnehmerquote für die Männer bei den Spielen 2026 in Mailand zu einer Mammutaufgabe geworden.