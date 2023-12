Erik Tallig zurück im Training des Chemnitzer FC: Wohin führt die Reise, Herr Tallig?

Gegen Aufsteiger hat der FC Erzgebirge in dieser Drittligasaison beim 1:1 in Lübeck in drei Partien erst einen Punkt geholt. Vor dem Duell mit dem vierten Neuling am Samstag (Anstoß 14.03 Uhr/live im MDR und im Bayerischen Fernsehen) sprach Thomas Scholze mit FCE-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich.