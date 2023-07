Erst Dynamo, nun auch Essen: Der FSV erhält Unterstützung wegen seiner finanziellen Krisensituation

Am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison war der Drittligaabstieg des FSV Zwickau besiegelt. Die Schwäne verloren in der heimischen GGZ-Arena gegen die SG Dynamo Dresden mit 0:1. Während die Elbstädter weiter Hoffnung schürten, in die 2. Bundesliga zurückzukehren, waren alle Möglichkeiten für die Westsachsen dahin, sich noch in der 3....