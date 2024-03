Erzgebirge Aue empfängt formstärkstes Team der Liga: "Jede Serie geht irgendwann zu Ende"

Der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat die nächste schwere Aufgabe vor der Brust. Acht Spiele in Folge ist der Aufsteiger aus Münster unbesiegt. Doch auch die Veilchen haben keinen Grund, sich zu verstecken.

Der FC Erzgebirge Aue ist gut in die Rückrunde gekommen, steht in der Formtabelle auf dem fünften Rang und hat sich so die Chance erarbeitet, wieder auf die Aufstiegsplätze schielen zu können. Doch am Samstag haben die Veilchen eine schwere Aufgabe vor der Brust. Im Erzgebirgsstadion ist ab 14 Uhr der Aufsteiger SC Preußen Münster zu Gast -...