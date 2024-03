Tore schießen leicht gemacht: Erzgebirge Aue kassiert erste Heimniederlage des Jahres

Der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat sein Heimspiel am Samstagnachmittag gegen den formstarken Aufsteiger SC Preußen Münster mit 2:3 (1:2) verloren. Gegen die Westfalen leisteten sich die Veilchen teils haarsträubende Fehler.

Aue. Unterm Strich war es ein gebrauchter Tag, den der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue am Sonnabend im Erzgebirgsstadion gegen die Mannschaft der Stunde, den SC Preußen Münster, erwischte. Gleich zweimal luden die Veilchen in der ersten Halbzeit den Aufsteiger zum Tore schießen ein - mussten sich deshalb schließlich mit 2:3 (1:2) geschlagen geben.

Dabei hatte die Elf von Cheftrainer Pavel Dotchev (im Vergleich zum 0:0 in der vorwoche gegen Tabellenführer Jahn Regensburg auf zwei Positionen verändert; Tim Danhof und Omar Sijaric rückten nach Gelbsperre für Franco Schädlich und Sean Seitz ins Team) zunächst gut ins Spiel gefunden. Die Veilchen traten dominant und leidenschaftlich auf, ließen den Ball schnell durch die eigenen Reihen laufen und drängten die Münsteraner in die eigene Hälfte. Nach 60 Sekunden hatten die Auer die erste Ecke, nur wenig später die erste Abschlusschance durch Marvin Stefaniak. Der Kopfball des Außenspielers nach Tim Danhof flog jedoch über das Tor.

Nach dieser starken Anfangsphase verloren die Erzgebirger allerdings den Faden - und das durch einfache, vermeidbare Fehlabspiele: In der sechsten Spielminute ließen die Gäste, die keine der letzten acht Partien verloren hatten, einen fatalen Fehlpass von Anthony Barylla noch ungenutzt - Stürmer Joel Grodowski schoss aus acht Metern knapp vorbei -, dann aber schlugen die Münsteraner zu. In einer nahezu identischen Situation brachte Aue-Schlussmann Martin Männel seinen Vordermann Barylla am eigenen Strafraum unter Bedrängnis, der Innenverteidiger verlor den Ball und Münster-Torjäger Malik Batmaz musste nach Zuspiel von Kapitän Marc Lorenz nur noch einschieben (11.).

Kurz darauf folgte der nächste Nackenschlag: Omar Sijaric verletzte sich in einem Zweikampf, musste mit Verdacht auf einen Faserriss im linken Oberschenkel ausgewechselt werden, Steffen Meuer ersetzte den Außenspieler. Die Veilchen wirkten verunsichert und leisteten sich zu viele Fehlpässe. Dennoch durften sie in der 27. Minute jubeln. Boris Tashchy köpfte den Ball nach einer Ecke auf den Fuß von Erik Majetschak, der aus zwei Metern zum Ausgleich vollendete. Die Hoffnung war zurück - aber nicht lange, denn postwendend geriet die Dotchev-Elf erneut in Rückstand. Zwei Pässe in die Tiefe hebelten die komplette Aue-Hintermannschaft aus, Grodowski erzielte völlig freistehend seinen 13. Saisontreffer (31.) - zu einfach kassierten die Veilchen ihre Gegentreffer.

Doch Pavel Dotchev schien in der Halbzeitpause die richtigen Worte gefunden zu haben. Energisch kamen die Lila-Weißen aus der Kabine und erspielten sich zahlreiche gute Möglichkeiten. Allerdings verpassten Marcel Bär (51.) und Erik Majetschak (52.) den Ausgleich. Das änderte sich kurz darauf: Boris Tashchys Abschluss wehrte SCP-Keeper Maximilian Niehues Schulze zu Marco Schikora ab - 2:2 (55.). Die Veilchen machten weiter Druck, dominierten nun das Spielgeschehen und erspielten sich durch Tashchy noch eine weitere gute Tormöglichkeit (69.). Ein Treffer blieb jedoch verwehrt - auch weil die Aue wieder nachließen beziehungsweise die Münsteraner stärker wurden.

Und so waren es die Gäste, die schließlich als Sieger vom Platz gingen. Der erst eine Minute zuvor eingewechselte Angreifer Dominik Steczyk verwandelte eine Hereingabe von Yassine Bouchama (81.).