Erzgebirge Aue: Fans verabschieden sich von Philipp Riese und Jan Hochscheidt

Die beiden Spieler gehörten zu den Fan-Lieblingen. Doch auch nach ihrem Abschied bleiben sie dem Verein erhalten.

"473 x voller Einsatz, Kampf und Leidenschaft für unseren Verein. Viel Dank Janni und Pippo. Wir freuen uns auf noch viele gemeinsame Jahre!" - Mit diesen Spruchbändern haben die Fans der Westtribüne Philipp Riese und Jan Hochscheidt vorm Spiel gegen den Halleschen FC verabschiedet.

Ein letztes Mal betraten die beiden Spieler den Rasen des Erzgebirgsstadions vor ganz großer Kulisse. Riese und auch Hochscheidt genossen es noch einmal von den Fans gefeiert zu werden. Bevor sich die Vereinsspitze von den "Legenden" verabschieden konnten, gingen die ehemaligen Profis Richtung Tribüne. Riese war sichtlich gerührt und applaudierte mit erhobenen Händen Richtung Anhängerschaft. Von der Vereinsführung gab es anschließend zwei Collagen mit unvergessenen Momenten ihrer aktiven Laufbahn. Hochscheidt beginnt in Baunatal ein duales Studium an der Berufsakademie für Sport und Gesundheit. Der FCE wird dabei sein Praxispartner. Hochscheidt kam 2008 gemeinsam mit Torwart Martin Männel und Marc Hensel ins Lößnitztal.

Riese wechselte 2015 vom FC Heidenheim zu den Lila-Weißen. Für den Verein bestritt er 181 Spiele und erzielte dabei fünf Tore. Auch er bleibt dem FC Erzgebirge Aue über sein Karriereende hinaus erhalten. Er trainiert bereits jetzt die U-15, die in der Halbzeitpause geehrt wurde. Sie hatte tags zuvor 10:1 gegen Budissa Bautzen gewonnen und beim Porsche Fußball Cup am vergangenen Wochenende in Stuttgart überzeugt. (klin)