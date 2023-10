Erzgebirge Aue mit Geldproblemen: Millionenloch soll auch mit Fanhilfe gestopft werden

Am Freitag hat der FC Erzgebirge Aue ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Der Stadionname soll vermarktet werden. Die finanziellen Hintergründe scheinen komplexer zu sein, als auf den ersten Blick anzunehmen ist.

Aue. 120 Sekunden, die unter die Haut gehen; 120 Sekunden, die die besondere Beziehung zwischen dem FC Erzgebirge Aue und seinen Fans verkörpern; 120 Sekunden Kurzfilm, die etwas Besonderes bewirken sollen: Spendenbereitschaft. Der Fußball-Drittligist erlebt seit dem Zweitligaabstieg 2022 eine finanziell anspruchsvolle und angespannte Zeit, die von Einnahmeverlusten und Einsparungen geprägt ist. Doch letztere seien nun fast nicht mehr möglich, wie Vorstandsmitglied Robert Scholz der "Freien Presse" am Freitagnachmittag erklärt: "Wir müssen mehr Erlöse generieren."

Crowdfunding soll Stadionnamen sichern

Wenige Stunden zuvor hat die Führungsriege des FC Erzgebirge Aue im Rahmen einer Pressekonferenz eine neue Lösung präsentiert, Gelder in die Vereinskassen fließen zu lassen: Der Stadionname soll mithilfe eines Crowdfunding-Projekts vermarktet werden. 250.000 Euro hat der Verein als Ziel ausgerufen, das er durch die Kampagne einnehmen möchte. Wird das Fundingziel erreicht, bleibt der Titel "Erzgebirgsstadion" für mindestens ein weiteres Jahr bestehen. Gelingt es dem FCE, mithilfe des Crowdfundings 500.000 Euro oder womöglich eine Million Euro einzusammeln, wäre der Stadionname sogar für zwei beziehungsweise vier Jahre gesichert. Die Kampagne läuft zwei Monate lang - bis zum 3. Dezember. Die Lila-Weißen möchten so verhindern, dass das Stadion in Zukunft einen Sponsorennamen tragen wird.

Das Projekt lässt erahnen, in welch angespannter Situation sich der FCE befindet. Der vorläufige Jahresabschluss der Saison 2022/23 weist ein Minus von 1,5 Mio. Euro auf. Zudem fehlen den Veilchen Sonderzahlungen von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) im siebenstelligen Bereich, die es zu Zweitligazeiten noch gegeben hatte.

Wiederaufstieg würde alle wirtschaftlichen Probleme lösen

Deswegen hat der Kumpelverein bereits in den letzten Monaten zahlreiche Wege gesucht und gefunden, um Geld zu sparen: Es wurden weitere Sponsoren gewonnen, Dienstleistungskosten gesenkt, Ticketpreise erhöht, aber vor allen Dingen die Profikaderkosten um zwei Millionen Euro pro Saison deutlich reduziert. Aber: "Den Etat kann man nun nicht mehr weiter heruntersetzen, sonst ist die Mannschaft nicht mehr wettbewerbsfähig", sagt Scholz, der auf Nachfrage zugibt, dass ein Wiederaufstieg in die 2. Liga schlagartig alle wirtschaftlichen Probleme lösen würde. Solange der FCE jedoch drittklassig spielt, braucht es Maßnahmen wie das Crowdfunding: "Es ist geboten, dieses Projekt durchzuführen. Andernfalls müssten wir zwangsweise im Nachwuchsbereich Einsparungen vornehmen. Und das wollen wir nicht."

Doch der FC Erzgebirge war auch gezwungen, drastischere Maßnahmen zu ergreifen: unter anderem eine Stundung von Raten- und Pachtzinszahlungen. Nachdem der FCE Anträge beim Landrat des Erzgebirgskreises eingereicht hatte, beschloss der Kreistag am 27. September gleich drei Vorschläge zugunsten des Profivereins. Diese beinhalten unter anderem die Stundung einer Schlussrate zum Stadionneubau in Höhe von 178.000 Euro sowie eine Stundung von quartalsweisen Pachtzinszahlungen gegenüber der FCE-Stadiongesellschaft in Gesamthöhe von 500.000 Euro - jeweils bis zum 30. Juni 2025. "Die Schlussrate hätte zu Zweitligazeiten schon beglichen werden können - als das Geld noch da war. Jetzt fehlt es aber", sagt Scholz zu den Hintergründen. Nun müssten Wege gesucht werden, die Zahlungen bis spätestens Juni 2025 zu begleichen.

Der FC Erzgebirge Aue hat bereits einige Krisenzeiten überstanden - stets mit der Unterstützung seiner Fans. So soll es auch dieses Mal gelingen - getreu der Worte, die im 120-Sekunden-Video zu hören sind: "Wir stehen zu dir. Jetzt und für alle Zeit. Was auch immer passiert, wir gehören zu dir, bis in die Ewigkeit!"