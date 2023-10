Erzgebirge Aue nach Niederlage gegen Regensburg: "Es tat natürlich richtig weh"

Nach zwei Niederlagen in Folge möchte der FC Erzgebirge Aue am Mittwochabend gegen Preußen Münster zurück in die Erfolgsspur.

Es war ein Spiel, dass ohne die Vielzahl großer Tormöglichkeiten auskam. Zwei robust verteidigende Mannschaften, die sich jeweils schwer taten, Lösungen gegen die Hintermannschaft des Gegners zu finden. Es war ein Spiel, dass hätte in beide Richtungen laufen können. Es war ein Spiel, dass ohne die Vielzahl großer Tormöglichkeiten auskam. Zwei robust verteidigende Mannschaften, die sich jeweils schwer taten, Lösungen gegen die Hintermannschaft des Gegners zu finden. Es war ein Spiel, dass hätte in beide Richtungen laufen können.