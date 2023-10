Ex-Kapitän des Chemnitzer FC: "Bei Derbys wie gegen Zwickau juckt es wieder"

Seit fünf Jahren ist Niklas Hoheneder beim Chemnitzer FC. Ab 2018 als Spieler, seit April 2021 als Co-Trainer. Ins Spiel gegen Zwickau geht er mit internationaler Derbyerfahrung.

Chemnitz. Je näher dieses besondere Spiel rückt, desto häufiger, sagt Niklas Hoheneder, muss er an den Juli 2020 denken. Es war der letzte Spieltag in der 3. Liga, Zwickau musste in Mannheim Federn lassen, der CFC zu Hause Rostock schlagen. So kam es auch: Zwickau spielte 1:1, der CFC siegte 4:2 - und doch fehlte in der Endabrechnung dann ein einziges Tor. Auch, weil drei Tage zuvor die Schwäne das Abstiegsderby gegen Chemnitz mit 2:1 gewonnen haben. Der FSV hielt die Klasse, Chemnitz musste in die Regionalliga. "Das tut schon noch weh", sagt Hoheneder, damals CFC-Kapitän. "Aber wir sind nicht wegen diesen letzten zwei Spielen abgestiegen, deshalb habe ich keinen Groll auf den FSV."

Gesunde Rivalität aber spürt Hoheneder nach wie vor, auch wenn er beim Derby am Sonntag nicht mehr selbst auf dem Platz steht. "Das ist eines dieser Spiele, an denen es juckt mitzuspielen: Brisanz ist da, Stimmung, viele Zuschauer", sagt der 37-Jährige. Als Co-Trainer von Chefcoach Christian Tiffert sei die Anspannung nicht ganz so groß, "aber man versucht, alles in seiner Rolle einzubringen, um mitzuhelfen".

Was ein Derbysieg wert ist, hat Hoheneder in seiner Karriere auf internationale Weise erfahren: Der gebürtige Linzer spielte mit Sparta Prag gegen Slavia das zweitälteste Stadtderby Europas, "da hat es überall geknistert", erinnert er sich. "Es war schnell klar: Es gibt dieses eine Spiel, das darfst du auf keinen Fall verlieren,." Zweimal gewann Sparta 1:0, "wir waren die Nummer eins der Stadt". Und auch mit Austria führte Hohenender im Wiener Stadtduell gegen Rapid nach 26 Minuten mit 2:0, "dann stürmten Rapid-Fans den Platz und es wurde abgebrochen". Mit Derbys, mit Rivalität kennt sich Niklas Hoheneder also aus: "Wichtig wird in Zwickau sein, dass wir einen kühlen Kopf bewahren, trotz der Brisanz locker bleiben", will er seiner jungen Mannschaft mitgeben.

Die, so sagt Hoheneder, hat das Potenzial für viel mehr, als der Tabellenstand gerade aussagt. "Das ist eine gute Truppe, ich traue dem Team viel zu - bis auf wenige Ausnahmen haben wir immer sehr ordentliche Spiele gezeigt." Auch die Fans und das Umfeld würden das honorieren, "es ist eine echte Aufbruchstimmung im Verein. Die Fans spüren das, sie unterstützen uns trotz der Ergebnisse. Das kann man gar nicht hoch genug anrechnen", findet Niklas Hoheneder.. Deshalb allein möchte der CFC den Anhängern am liebsten einen Derbysieg schenken.

