FC Erzgebirge Aue: Deshalb fiel für Jubilar Martin Männel die Party gegen Ulm aus

Der FC Erzgebirge hat am Sonntagabend seine Drittliga-Heimpartie gegen den SSV Ulm mit 1:2 verloren. Torwart Martin Männel bestritt das 500. Pflichtspiel im Veilchen-Trikot: Ein Jubiläum ohne Geschenke.

Aue. Der FC Erzgebirge hat in der Dritten Liga im eigenen Stadion einen Dämpfer kassiert: Gegen Aufsteiger SSV Ulm unterlagen die Auer am Sonntagabend vor 8106 Zuschauern mit 1:2 (1:0). Die Gäste steigerten sich nach mittelprächtiger erster Halbzeit nach der Pause, die Hausherren bauten eher ein wenig ab. Damit bleibt der FCE auf Rang fünf hocken, die 'Tabellenspitze (Dresden, Regensburg, nun auch Ulm) ist ein Stück enteilt.

Knapp zwei Stunden vor dem Anstoß war im Stadiongelände eine Gedenkstätte für den 2022 im Alter von nur 69 Jahren verstorbenen Erfolgstrainer Gerd Schädlich eingeweiht worden. Mehrere hundert FCE-Fans waren da vor Ort, huldigten der Auer Vereinslegende. Finanziert wurde der Gedenkstein aus privaten Mitteln, organisiert von der aktiven Fanszene Erzbrigade. Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich bedankte sich im Namen des Vereins: "Gerd ist genau der Mensch, der so eine Ehrung verdient. Er hat die Basis für alles hier gelegt. Wir alle wollen uns bemühen, sein Erbe würdig fortzuführen." Unter Gerd Schädlich waren die Veilchen 2003 das erste Mal in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Das soll mittel- oder gern auch kurzfristig ein viertes Mal gelingen. Der Sonntagabend war da ein kleiner Rückschlag.

Aues Trainer Pavel Dotchev konnte bis auf den nach einer Oberschenkelverletzung noch im Aufbautraining befindlichen Anthony Barylla aus dem Vollen schöpfen. Auch die in der Woche noch krankgemeldeten Marcel Bär, Steffen Nkansah und Tim Danhof waren wieder dabei. Der Torjäger sogar in der Startelf, genau wie der frischgebackene Papa Sean Seitz. Der FCE-Coach konnte damit zu Beginn dieselbe Truppe auf den Rasen schicken wie zuletzt beim 2:2 in Köln.

Bei den Gästen kehrte Kapitän Johannes Reichert, der beim 2:3 gegen Dynamo Dresden wegen einer Gelbsperre fehlte, in die Mannschaft zurück, dafür musste Tom Gaal weichen. Wie auch das Sturmtandem Dennis Chessa und Luca Röser, das SSV-Trainer Thomas Wörle durch Felix Higl und Nicolas Jann ersetzte.

Das Match begann mit einem Paukenschlag: Keine Minute war absolviert, da lagen die Hausherren schon in Führung: Boris Tashy bediente Seitz auf der rechten Außenbahn, dessen präzise Flanke köpfte Bär aus kurzer Distanz in den Ulmer Kasten - ein Auftakt nach Maß (1.). Es bleib tatsächlich die einzige wirkliche Torchance der ersten Halbzeit, alle anderen Angriffe waren vorbei, bevor sie für die Keeper gefährlich wurden. Der Ulmer Schlussmann Christian Ortag musste mal eine Flanke von Danhof, die etwas zu nah ans Tor geschlagen war, abfangen (17.), Männel auf der anderen Seite mal bei einem nicht sehr gewaltigen Flachschuss von Romario Rösch zu Boden (35.). Niko Vukancics Distanzschuss ging knapp rechts am Gästegehäuse vorbei (43.), Marvin Stefaniaks Versuch (44.) bereitete Ortag kein Problem. Sehr viel spielte sich im Mittelfeld ab, wo sich beide Teams auf Augenhöhe begegneten.

Wie die erste Hälfte ging auch die zweite mit einem Knaller los. Für den sorgten allerdings die Ulmer. Bastian Allgeier wurde auf der rechten Seite geschickt, dessen Eingabe verwertete Leonardo Scienza zum 1:1 (48.). Unter Abseitsverdacht stand bei diesem Treffer der Flankengeber. Doch in der Dritten Liga gibt es keine Videoüberprüfung, das Tor zählte.

Die Partie wurde lebhafter, wilder, härter. Und die Ulmer bekamen Oberwasser. Eine Ecke (Männel hatte zuvor gegen Scienza gut pariert und den Ball um den Pfosten gelenkt) brachte die Führung für den SSV: Philipp Maier köpfte die Kugel ins Tor. Der Veilchen-Kapitän war mit den Fingern noch dran. Doch zu spät, der Ball war schon hinter der Linie (64.). Ein drittes Gegentor hätte der Jubilar dann beinah selbst verschuldet, als er an der Strafraumgrenze den Ball vertändelte. Die Ulmer konnten daraus zum Glück kein Kapital schlagen (75.).

Die Schlappe des FCE verhindern können hätte noch der eingewechselte Omar Sijaric, der aber an Ortag scheiterte (85.). In der allerletzten der insgesamt 96 Minuten gab es dann noch eine kleine Rangelei. Nach einer Schubserei zwischen Vukancic und Chessa bildete sich ein Rudel - und löste sich wieder auf. Für die Auer Nerven war das Spiel keine gute Nahrung.

Statistik

Aue: Männel; Danhof, Majetschak, Vukancic, Jakob (66. Rosenlöcher) - Schikora (83. Thiel), Pepic, Seitz (66. Meuer), Tashchy (78. Schwirten), Stefaniak - Bär (78. Sijaric)

Ulm: Ortag; Geyer, Reichert, Yarbrough (90.+1 Gaal) - Allgeier, Brandt (90.+1 Ahrend), Maier (77. Ludwig), Rösch - Higl, Jann (67. Chessa) , Scienza (77. Röser)

SR: Kessel (Norheim). ZS: 8106. Tore: 1:0 Bär (1.), 1:1 Scienza (47.), 1:2 Maier (64.).