FC Erzgebirge Aue empfängt Aufsteiger Ulm: Dotchev will nicht in die Falle tappen

Der FC Erzgebirge will seinen Höhenflug in der 3. Liga fortsetzen. Gegner ist am Sonntag der SSV Ulm. Mit dem hat Aue noch eine Rechnung offen.

Zur inzwischen schon gewohnten Anstoßzeit am Sonntagabend 19.30 Uhr bestreitet der FC Erzgebirge sein Drittligaheimspiel gegen den Aufsteiger SSV Ulm. Ein Termin, der FCE-Trainer Pavel Dotchev mittlerweile doch ein wenig nervt: "Wir müssen wieder das ganze Wochenende warten, bis wir als Letzte endlich randürfen. Das ist zäh", sagt der...