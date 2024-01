FC Erzgebirge Aue gegen VfB Lübeck: Erst Rot-Schock, dann Jubel

Trotz 30-minütigem Unterzahlspiel haben die Drittliga-Fußballer des FC Erzgebirge Aue vor 6219 Zuschauern im Erzgebirgsstadion erstmals ein Heimspiel gegen den VfB Lübeck gewonnen. Mit dem 2:0-Sieg versilberten die Erzgebirger die englische Woche und holten 6 Punkte aus 3 Spielen. Dabei lag FCE-Trainer Pavel Dotchev mit seine Wechseln goldrichtig.

Kein Geheimnis: Aues Coach rotiert nicht gern. Gegen Abstiegskandidat VfB Lübeck musste er, denn sowohl Marvin Stefaniak als auch Niko Vukancic pausierten wegen Gelbsperren. Für Stefaniak rückte Kilian Jakob, für Vukancic Korbinian Burger ins Team. Wichtigste Frage auf Lübecker Seite: Konnte Kapitän Mirko Boland nach seinem Pfosten-Crash im Spiel gegen 1860 München trotz genähter Platzwunde auflaufen? Er konnte. Last-Minute-Transfer Aaron Herzog, der erst am Freitag von Regionalligist Alemannia Aachen nach Lübeck wechselte, war dagegen nicht im Kader der Norddeutschen.

Aue verschläft Start, schlägt dann aber eiskalt zu

Aues Geschäftsführer Sport, Matthias Heidrich, hatte vor der Partie Spielfreude, Mut im Ballbesitz, variable und zielstrebige Angriffe sowie wenige Fehler gefordert. Von all dem war zu Beginn wenig zu sehen. Im Gegenteil: Aues Torwart Martin Männel musste hellwach sein und rettete stark mit einer Fußabwehr gegen Leon Sommer. Danach konnten sich die Veilchen etwas befreien und schlugen in der 14. Minute durch ihren Torgaranten Marcel Bär eiskalt zu, der nach einer Hereingabe von Startelf-Neuling Kilian Jakob die 1:0- Führung und seinen 10. Saisontreffer markierte. Dreh- und Angelpunkt in dieser Phase war Mirnes Pepic, der die Bälle im Aufbauspiel magisch anzog und klug verteilte. Der Führungstreffer ließ dann die Veilchenbrust anschwellen. Mitte der Halbzeit hatten die Hausherren das Spiel komplett im Griff, schnürten die Gäste in der eigenen Hälfte ein und flankten brandgefährlich. Die Norddeutschen hatten nun völlig den Zugriff verloren. Einziges Manko der Erzgebirger: Sie bauten ihre Führung nicht aus, wie Boris Tashchy, der die Flanke von Kilian Jakob über das Tor köpfte. Ab der 35. Minute ging dem Spiel auf beiden Seiten etwas die Luft aus. Die Hausherren ließen es ruhiger angehen, die Gäste blieben harmlos - bis Schiedsrichter Dr. Max Burda beide Teams in die Halbzeitpause schickte.

Erzgebirger lassen sich nicht schocken und jubeln

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte ließen es die Hausherren wieder einen Tick zu ruhig angehen - zu ruhig. Nachrücker Korbinian Burger brachte sich durch einen Stockfehler selbst in Bedrängnis und lief Robin Velasco in die Parade. Schiedsrichter Burda wertete den Zusammenprall in der 57. Minute als Notbremse: Rote Karte für den zweiten Startelf-Nachrücker. Noch war eine halbe Stunde zu gehen - Aue kämpfte, biss und blieb trotz Unterzahl durch die eingewechselten Seitz (66.) und Schikora (80.) gefährlich. Die Lübecker versuchten, auf den Ausgleich zu drängen, blieben aber in der vielbeinigen Abwehr der Erzgebirger stecken. Besser machten es die Hausherren bei ihren gefährlichen Gegenstößen. Der sehr agile Sean Seitz hatte sich bei nun frostigen Temperaturen warm gedribbelt und wurde kurz vor Schluss im Gästestrafraum von den Beinen geholt: Referee Burda zeigte sofort auf den Punkt. Der beste Mann auf dem Platz, Mirnes Pepic, traf unhaltbar in die linke Ecke (89.) zum 2:0 und ließ den Auer Anhang jubeln.

Aue-Trainer Pavel Dotchev sagte nach dem Spiel: "Ich habe nach der Roten Karte bewusst offensiv gewechselt, um die Lübecker weit weg von unserem Tor zu halten - das hat richtig gut funktioniert. Unterm Strich war das ein verdienter Sieg für uns", so der Coach. "Für mich war das keine Notbremse, weil die Distanz für den Lübecker Stürmer zu unserem Tor noch sehr groß war. Die Mannschaft hat danach in Unterzahl einen unglaublichen Fight abgeliefert", sagt Kapitän Martin Männel.

Verbesserung um drei Plätze

Durch den Heimsieg überholen die Auer in der Tabelle den 1. FC Saarbrücken (0:2 gegen Ingolstadt), die SpVgg Unterhaching (1:2 bei Viktoria Köln) und die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, die am Sonntagabend bei Dynamo Dresden gastiert. Die Erzgebirger stehen nun auf dem 8. Tabellenplatz und haben am kommenden Samstag bereits wieder ein Heimspiel. Dann ist der TSV 1860 München zu Gast.