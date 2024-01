FC Erzgebirge Aue: Pepic hat jetzt Blut geleckt

In der Torschützenliste des FC Erzgebirge Aue steht seit Freitagabend ein neuer Name: der von Mirnes Pepic. Der28-Jährige ist überglücklich, dass der Knoten bei ihm endlich geplatzt ist und gibt ein Versprechen ab.

Aue. Viele Tore schießt Mirnes Pepic nicht. Aber wenn dann doch, sind es sehr wichtige. Der vorletzte Treffer des 28-Jährigen tat dem FC Erzgebirge noch richtig weh: Den erzielte Pepic im März 2023 in Diensten des SV Meppen zum 2:2-Ausgleich im Match gegen die Veilchen, die dann im Emsland sogar noch mit 2:3 verloren. Am Freitag sorgte Pepic nun für Entzücken bei den Auer Fans. In der vierten Minute der Nachspielzeit der Partie gegen Rot-Weiss Essen fiel ihm der Ball, den er zuvor im Mittelfeld selbst erkämpft hatte, im Strafraum der Gäste dann quasi vor die Füße, Pepic schlenzte ihn zum 2:1 ins rechte Dreiangel.

"Ich bin wirklich überglücklich, dass mir das gelungen ist. Es wurde ja auch mal Zeit, ich musste mir schon einige dumme Sprüche anhören", sagte der Siegtorschütze, den Pavel Dotchev im vergangenen Sommer ins Lößnitztal geholt und das noch keine Sekunde bereut hat. "Ich kenne Mirnes schon eine Ewigkeit. Er lebt für den Fußball, ist immer für die Mannschaft da. Ich bin froh, dass er bei uns ist", erklärte sein Trainer und schob nach: "Heute hat er sich selbst für seine gute Leistung belohnt. Und vielleicht hat er ja nun Blut geleckt."

Als lauf- und kampfstarker Sechser spielt der Deutschmontenegriner im Auer Mittelfeld (meist neben Marco Schikora) eine starke Saison, erobert Bälle, leitet mit Übersicht viele Angriffe ein. Das Manko: Torgefahr strahlt er selbst nur selten aus. Bei seinem ersten Engagement im Erzgebirge (2016 bis 2018) blieb er bei neun Einsätzen (acht in der

2. Bundesliga, einer im DFB-Pokal) ohne Erfolgserlebnis. In insgesamt 137 Drittligaspielen hat er nun vier Treffer auf dem Konto - zu wenig für die Ansprüche der Fans, zu wenig für die eigenen. Ein Umstand, der sich ändern soll. "Der Trainer hat mir für die Rückrunde den Auftrag gegeben, mein Spiel offensiver zu gestalten und öfter den Weg in den gegnerischen Sechzehner und den Abschluss zu suchen. Ich versuche, das umzusetzen", sagte Pepic. Gegen Essen tauchte der Mittelfeldspieler schon in der ersten Hälfte einmal sehr gefährlich vor dem Gästekasten auf, doch sein Kopfball ging deutlich über das Tor.

Der späte Siegtreffer war glücklich. Aber kein Zufall - sondern Folge einer deutlichen Steigerung der Auer Mannschaft nach verschlafener Anfangsphase, in der die Gäste schon in der ersten Minuten in Führung gegangen waren, die Marcel Bär mit einem erfolgreich abgeschlossenen Konter in der 61. Minute ausgeglichen hatte. "Das war ein ganz wichtiger Sieg zum Auftakt in die englische Woche", fasste es Mirnes Pepic zusammen. "Das setzt Kräfte frei, das nehmen wir nach Sandhausen mit." Selbst gab er das Versprechen ab: "Das war mein erstes Tor für Aue, aber nicht mein letztes. Da sollen noch einige folgen."