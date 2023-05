FC Erzgebirge: Diese sieben Spieler verlassen Aue

Neben Antonio Jonjic verlassen sechs weitere Drittligaspieler das Erzgebirge. Auch zu den Gerüchten um Dimitrij Nazarov nahm der Geschäftsführer Sport, Matthias Heidrich, Stellung.

Aue. Sieben Spieler sind es nun schon, die den FC Erzgebirge mit Saisonende verlassen werden. Das gab Geschäftsführer Sport Matthias Heidrich am Donnerstagmorgen bekannt. Neben Antonio Jonjic, der sich bekanntlich Wehen Wiesbaden anschließen wird, hat Heidrich auch den Abschied von Dimitrij Nazarov nach sieben Jahren bei den Veilchen bestätigt. "Wir waren seit Mitte Februar in sehr vertrauensvollen Gesprächen", sagt Heidrich, der deutlich macht, dass es sich in Sachen Abschied vor allem um eine familiäre Entscheidung beim 33-Jährigen handelt, der vor wenigen Tagen Vater einer kleinen Tochter wurde. Diese Entscheidung, so Heidrich, sei gegen das Erzgebirge gefallen. Darüber habe ihn Nazarov gestern unterrichtet: "Das ist sehr schade, aber schafft auch Klarheit in der Planung", so der Sportchef.

Darüber hinaus trennt sich der FC Erzgebirge von den Ersatztorwarten Philipp Klewin (29) und Lukas Sedlak (23), von Nico Gorzel (24), Ulrich Taffertshofer (31) und Tom Baumgart (25). "Es waren in Teilen schwere Gespräche", so Heidrich, natürlich seien auch ein paar Enttäuschungen dabei gewesen. "Aber am Ende geht`s für uns darum, wie der Kader im nächsten Jahr aussehen soll, das haben wir den Jungs gestern so mitgeteilt." Alle Abgänge werden beim letzten Heimspiel gegen den FC Ingolstadt verabschiedet.