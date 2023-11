FC Erzgebirge: Munterer Schlagabtausch mit der SpVgg Unterhaching endet torlos

Der FC Erzgebirge Aue verpasste in Unterhaching trotz eines guten Auftritts den Sprung zurück in die Spitzengruppe der 3. Liga.

Unterhaching. Lediglich Nuancen sind es laut Pavel Dotchev, die dem FC Erzgebirge weiterhin zur Spitzenmannschaft in der 3. Fußball-Liga fehlen. So nannte es der Auer Cheftrainer in den Tagen, an dem seine Mannschaft den Sprung auf Tabellenrang drei durch zwei Gegentreffer in der Nachspielzeit gegen Verl (1:2) hauchdünn verpassten. Auf den...