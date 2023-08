FCE-Trainer Dotchev will gegen den VfB Lübeck personelle Veränderungen vornehmen

Zum Abschluss einer intensiven englischen Woche ist der FC Erzgebirge Aue beim Aufsteiger VfB Lübeck gefordert - eine schwere Aufgabe für die Veilchen. Trainer Dotchev möchte dennoch rotieren.

Drei Spiele, sieben Punkte: Dem FC Erzgebirge Aue ist der Start in die Drittligasaison 2023/24 gelungen, auch dank einer bis dato erfolgreichen englischen Woche: ein 1:1 bei Rot-Weiss Essen am vergangenen Sonntagabend, nur drei Tage darauf der 2:1-Heimsieg gegen den Aufstiegskandidaten SV Sandhausen. Nun also steht der Abschluss dieser intensiven...