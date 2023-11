FSV Zwickau: A-Junioren wanken im munteren Stadtderby gegen Lok nur kurz

Die Paarungen für die Runde der letzten Acht werden im Rahmen eines Regionalliga-Spiels in Zwickau gezogen. Vorher geht es am Mittwoch in Glauchau erst noch um den letzten freien Platz. Vom Pokalspiel des VfB Empor Glauchau gegen Dynamo Dresden berichtet "Freie Presse" am Mittwoch ab 11.30 Uhr im Liveticker.