FSV Zwickau: Das steckt hinter der Botschaft von Doppeltorschütze Veron Dobruna

Der 4:1-Erfolg der Schwäne gegen die Hertha-Amateure weckt Glücksgefühle. Das sagten die Beteiligten nach dem dritten Sieg in Serie.

Da hat sich einer was von der Seele geredet. Froh und stolz hielt Rico Schmitt in der Pressekonferenz nach dem 4:1-Erfolg über die Hertha-Amateure einen 6:50 Minuten langen Monolog. Die Erleichterung stand dem 55-jährigen Trainer des FSV Zwickau nach dem dritten Sieg in Folge in der Fußball-Regionalliga ins Gesicht geschrieben. "Was meine...