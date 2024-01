FSV Zwickau: Deshalb ging die Heckscheibe des Teambusses in Essen zu Bruch

Bei Minusgraden ging es nach dem Testspiel bei Rot-Weiß Essen für den FSV Zwickau frostig zurück nach Westsachsen. Das auch noch ohne Heckscheibe am Teambus - die war zuvor kaputtgegangen.

Der Ausflug des FSV Zwickau nach Essen schlug am Ende gleich doppelt aufs Gemüt. Einerseits war da natürlich der verlorene Test: 3:5 hieß es am Ende aus Sicht des Regionalligisten bei der Neuauflage des Bierbecherwurf-Skandalspiels, zu dem Drittligist Rot-Weiß Essen die Westsachsen in den Ruhrpott geladen hatte. Andererseits ging dabei auch...