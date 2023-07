FSV Zwickau fährt mit 16 Probespielern ins Trainingslager

Der FSV Zwickau ist am Mittwochvormittag in ein Trainingscamp gefahren. Mit an Board sind eine Menge Probespieler.

Am Montagabend erst waren die Schwäne verspätet in die Trainingsvorbereitung für die anstehende Regionalliga-Nordost-Saison 2023/24 gestartet - Mittwochvormittag ging es dann bereits in das niedersächsische Wesendorf ins Trainingslager. Am Montagabend erst waren die Schwäne verspätet in die Trainingsvorbereitung für die anstehende Regionalliga-Nordost-Saison 2023/24 gestartet - Mittwochvormittag ging es dann bereits in das niedersächsische Wesendorf ins Trainingslager.