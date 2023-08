FSV Zwickau: Selbstkritik nach erstem Heimspiel

Sportlich lief es für den Fußball-Regionalligisten gegen Luckenwalde super. Organisatorisch gab es Luft nach oben. Nun hat der Verein darauf reagiert.

Zwickau. Der FSV Zwickau wird fürs zweite Saison-Heimspiel in der Fußball-Regionalliga am 18. August, 19 Uhr gegen Viktoria Berlin einen Sitzplatz-Block mehr als zum Saisonauftakt in der GGZ Arena öffnen. Darüber hat der Verein am Dienstag im Zusammenhang mit dem Start des Kartenvorverkaufs informiert. "Aufgrund der hohen Auslastung zum ersten Heimspiel haben wir uns dazu entschieden, mit dem Block E2, welcher für uns sehr kostengünstig zu bewirtschaften ist, zusätzliche Sitzplatz-Kapazitäten in den Verkauf zu geben", informierte der FSV.

Entschuldigung für Warteschlangen

Mit dieser Entscheidung reagieren die Verantwortlichen ein Stück weit auch auf die organisatorischen Probleme, die es am vergangenen Freitag beim ersten Heimspiel der Regionalliga-Saison gegen den FSV Luckenwalde (2:0) gegeben hatte. In einem Facebook-Post vom Montagabend gab es eine offizielle Entschuldigung für Probleme beim Einlass und die damit verbundenen Wartezeiten der Fans. "Auch für uns war dieser erste Heim-Spieltag eine Wundertüte und selbstkritisch müssen wir feststellen, dass wir an der ein oder anderen Stelle noch nicht ganz auf dem gewünschten Niveau agiert haben. Wir arbeiten daran und hoffen weiterhin auf euer Verständnis", so die FSV-Mitteilung.

C-Tribüne gegen Chemie Leipzig offen?

Aufgrund der großen Kulisse von 4549 Zuschauern gegen Luckenwalde zieht der Verein außerdem in Betracht, beim Heimspiel gegen Chemie Leipzig (22. September) erstmals in dieser Saison die Gegengerade zu öffnen. Die C-Tribüne sollte aus wirtschaftlichen Gründen in der Regionalliga eigentlich geschlossen bleiben. FSV-Pressesprecher Daniel Sacher hatte im Gespräch mit der "Freien Presse" aber bereits in der Vorwoche angekündigt, dass man sich dafür die Entwicklung der Zuschauerzahlen zu Saisonbeginn genau anschauen will. "Für Top-Spiele bleibt die C-Tribüne eine Option", erklärte Daniel Sacher.

Wie der FSV Zwickau am Dienstag informierte, hat er für die Regionalliga-Saison 1664 Dauerkarten verkauft. Für die Drittliga-Spieljahre 2022/23 und 2021/22 hatten die Fans der Schwäne 1309 beziehungsweise 1288 Dauerkarten erworben.