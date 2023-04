FSV Zwickau: Täter für Spielabbruch ist identifiziert

Beim Stand von 1:1 in der Drittliga-Partie zwischen dem FSV Zwickau und Rot-Weiss Essen flogen Bierbecher in Richtung Stadioneingang, als es zur Halbzeit in die Kabine ging. Schiedsrichter Nicolas Winter traf eine gezielte Bierdusche direkt ins Gesicht - danach brach der Referee die Partie ab. Nun droht dem FSV eine Niederlage am Grünen Tisch.

Schon zur Stadionauffahrt war es für alle zu lesen: "Zwickau in Liga drei, es ist noch nicht vorbei!" Der Hallesche FC hatte am Vorabend eine Steilvorlage gegeben, 0:1 gegen Osnabrück verloren. Doch dann kam alles anders. In der Halbzeit brach Schiedsrichter Nicolas Winter den Abstiegskracher zwischen dem FSV und Rot-Weiss Essen ab. Mit einem... Schon zur Stadionauffahrt war es für alle zu lesen: "Zwickau in Liga drei, es ist noch nicht vorbei!" Der Hallesche FC hatte am Vorabend eine Steilvorlage gegeben, 0:1 gegen Osnabrück verloren. Doch dann kam alles anders. In der Halbzeit brach Schiedsrichter Nicolas Winter den Abstiegskracher zwischen dem FSV und Rot-Weiss Essen ab. Mit einem...