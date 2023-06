FSV Zwickau vermeldet ersten Neuzugang: Junger Verteidiger kommt aus Hannover

Am Dienstag hat Drittligaabsteiger FSV Zwickau den ersten Neuzugang für kommende Saison vermeldet. Von Der U23 von Hannover 96 kommt Rene Rüther zu den Schwänen. Der 22-jährige Innenverteidiger war zuletzt Mannschaftskapitän bei den Niedersachsen, kam in der vergangenen Saison in der Regionalliga Nord auf 22 Einsätze, erzielte dabei ein Tor....