FSV Zwickau verpflichtet Marc-Philipp Zimmermann

Der Fußball-Regionalligist hat sich mit dem VfB Auerbach über die Rückkehr seines einstigen Top-Stürmers geeinigt.

Zwickau/Auerbach. Der FSV Zwickau hat Marc-Philipp Zimmermann verpflichtet. Der 33-jährige Stürmer wechselt für ein Jahr vom Oberligisten VfB Auerbach zu den Schwänen in die Regionalliga. Das haben beide Vereine mittlerweile in Pressemitteilungen bestätigt. Im Umfeld des Zwickauer Vereins wurde am Wochenende darüber spekuliert, dass die Personalie am Montag offiziell vermeldet werden soll.

Rückkehr nach sechseinhalb Jahren

Marc-Philipp Zimmermann kehrt damit nach sechseinhalb Jahren zum FSV zurück. Der bei Energie Cottbus ausgebildete Kicker hatte von 2014/15 bis zur Winterpause der Saison 2016/17 bereits das Zwickauer Trikot getragen und in 77 Spielen 22 Tore erzielt. Mit 15 Toren in der Regionalliga hatte "Zimbo" in der Saison 2015/16 großen Anteil am Aufstieg des FSV in die 3. Liga. Nach seinem Wechsel zum VfB Auerbach sicherte er sich 2019/20 ein weiteres Mal die Torschützenkrone in der Regionalliga.

Herber Verlust für den VfB Auerbach