FSV Zwickau: Yannic Voigt - plötzlich Kapitän mit 20 Jahren

Die Schwäne ergattern beim 0:0 gegen Chemie Leipzig einen Punkt. Trotz der Nullnummer schwärmten beide Teams nach Abpfiff.

Die Mundwinkel fast bis zu den Ohren gezogen und ein Funkeln in den Augen: Das breite Grinsen von Yannic Voigt nach der Nullnummer gegen die BSG Chemie Leipzig am Freitagabend war aus Sicht des Fußballers vom FSV Zwickau berechtigt. Zum einen blieb sein Team in dieser Saison in der GGZ-Arena unbezwungen, weist nun zwei Siege und zwei Remis in der...