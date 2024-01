Fußball-Drittligist Dynamo Dresden verpatzt Rückrundenstart

Die Sachsen verlieren mit 0:1 gegen den SV Sandhausen. Dem Gegner genügt ein einziger gut ausgespielter Konter zum glücklichen Sieg.

Dresden. Eine gute Vorbereitung ist noch lange kein Garant für einen guten Start im harten Punktspielalltag. Diese bittere Erfahrung musste Dynamo Dresden am Sonnabend machen. Mit 0:1 (0:1) verloren die Schwarz-Gelben, die in drei Testspielen gegen höherklassige Gegner zwei Siege und ein Remis erreicht hatten, gegen den SV Sandhausen und verpatzten somit den Rückrundenstart in der Dritten Fußball-Bundesliga. Während die Dresdner die erste Halbzeit komplett verschliefen und nach dem Wechsel gute Chancen nicht nutzen konnten, reichte dem Gegner ein einziger gut ausgespielter Konter zum glücklichen Dreier.

Die Partie begann mit einer Schweigeminute für die kürzlich verstorbenen Franz Beckenbauer und Kay Bernstein, aber auch Dynamo-Legende Hans-Jürgen Dörner, dessen Todestag sich am Freitag zum zweiten Mal jährte, wurde damit noch einmal gewürdigt. Danach sahen die 25.350 Zuschauer im Rudolf-Harbig-Stadion eine erste Halbzeit, in der auf dem Rasen 20 Minuten lang erst einmal so gut wie gar nichts passierte. Auch auf den Rängen herrschte zu Beginn Stille, die Fans im K-Block demonstrierten damit den Investorendeal in der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Auf dem Platz beherrschten derweil die Gastgeber das Geschehen, sie besaßen die Spielkontrolle und hatten viel mehr Ballbesitz, ohne daraus Kapital zu schlagen. Die Sandhäuser beschränkten sich darauf, die Räume eng zu machen und diszipliniert zu verteidigen, was ihnen auch gelang.

Erst nach einer guten halben Stunde wurde es vor dem Tor der Gäste erstmals richtig gefährlich. Tom Zimmerschied (38.) bekam auf der linken Seite den Ball, kurvte nach innen und prüfte Torwart Nikolai Rehnen mit einem Schuss. Es folgte noch ein halbherziger Kopfball von Stefan Kutschke (43.) - und zwei Minuten später dann die kalte Dusche. Die Dresdner verloren im Vorwärtsgang den Ball. Abu-Bekir El-Zein schickte Jonas Weik auf der linken Seite auf die Reise, der den Ball flach ins Zentrum spielte. Dort war Markus Pink zu Stelle. Dynamo-Torwart Kevin Broll bekam zwar noch die Hand an den Ball, dennoch trudelte die Kugel zum Entsetzen der Schwarz-Gelben ins Tor. Vorher hatte die neue Nummer eins der Dresdner keinen einzigen Schuss halten müssen.

Wie nicht anders zur erwarten, kamen die Gastgeber mit viel Wut im Bauch aus der Kabine. Paul Will (61.) setzte das erste Achtungszeichen mit einem schönen Fernschuss, der nur knapp über das SVS-Gehäuse strich. In der 65. Minute parierte Rehnen einen Kopfball aus Nahdistanz von Kutschke stark. Die Dresdner rannten aber weiter an - und in der 74. Minute brachte Markus Anfang mit Lucas Cueto für Zimmerschied und Robin Meißner für Kutschke frisches Personal für die Offensive. Vor allem der Erstgenannte machte auf der linken Seite ordentlich Betrieb. Die größte Chance zum Ausgleich bot sich jedoch Luca Herrmann in der 78. Minute, als er nach schönem Pass von Niklas Hauptmann allein auf Rehnen zulief. Der Torhüter gewann das Duell, konnte den Ball dabei aber nicht festhalten. Der zweite Versuch von Meißner landete nur an der Querlatte. Auch danach versuchten die Gastgeber alles, allein das Eckenverhältnis von 14:0 spricht für ihr Engagement, doch letztendlich brachten die Sandhäuser den Sieg mit Glück über die Zeit und sorgten für enttäuschte Gesichter in Dresden.

Dynamos Mittelfeldmann Paul Will: Wir haben 25 Abschlüsse und zwölf Eckbälle und schießen kein Tor

Die Dresdner legen mit der 0:1-Niederlage gegen den SV Sandhausen einen Fehlstart in der Dritten Fußball-Liga hin. Manko ist wieder einmal die Chancenverwertung. Die Stimmen zum Spiel:

Markus Anfang (Cheftrainer Dynamo Dresden): Was mich am meisten geärgert hat, war, dass wir vierzehn, fünfzehn Eckbälle hatten. Und mit einer Variante, die sich Jungs haben einfallen lassen, kommst du an die Torauslinie, schaffst aber daraus keine 100-prozentige Torchance. Wir sind überhaupt oft an die Torauslinie gekommen, haben aber keine Abnehmer gefunden."

Jens Keller (Cheftrainer SV Sandhausen): Wir nehmen den Dreier gern mit, auch wenn heute eine gehörige Portion Glück dabei war."

Paul Will (Dynamo Spieler): Die kommen einmal vor unsere Kiste und machen ihn direkt rein. Eine Chance, ein Tor. Wir haben 25 Abschlüsse und zwölf Eckbälle und schießen kein Tor. Dann bist du auch selbst daran schuld und hast es nicht verdient."

Lars Bünning (Dynamo-Spieler): Jetzt, so kurz nach dem Spiel, fällt mir auch nicht mehr, als das wir unsere Chancen nicht gemacht haben. Dann hast du auch irgendwie verdient verloren. Und das Gegentor ärgert mich sehr. Aber am Dienstag haben wir in Mannheim schon wieder die Chance, es wieder gutzumachen."