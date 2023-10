Fußball-EM 2024: So komme ich noch an Tickets für Spiele in Leipzig & Co.

Das sollten Fans unbedingt beachten. Die erste Bewerbungsfrist läuft nächste Woche aus.

In den ersten 24 Stunden nach Verkaufsstart hätten schon mehr als sechs Mal so viele Tickets für die Fußball-EM 2024 in Deutschland verkauft werden können, wie in der ersten Bewerbungsphase überhaupt zur Verfügung stehen. "Freie Presse"-Redakteur Jürgen Becker erklärt, ob und wie Fans trotzdem noch bei den Partien in den Stadien live mit...