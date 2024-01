Handball-EM: Ein 39-Jähriger holt sein elftes Gold bei einer EM voller Rekorde

Geboren in Jugoslawien, erlebte Nikola Karabatic eine einzigartige Handballkarriere. Doch der EM-Titel mit Frankreich ist erst der Anfang des Abschieds des 39-Jährigen von seiner Weltbühne.

Man wüsste gern, wo dieser Eifelturm nun steht. Hüfthoch, gebaut aus hunderten Legosteinen. Oder all die Bilder, die er malte, die Kopien von Romero Britto, einem Popart-Künstler. In einer Hamburger Galerie hatte sie Nikola Karabatic einst entdeckt, sich daraufhin Stifte, Farbe und Papier gekauft und begonnen, sie nachzumalen. Einfach so. Lego...