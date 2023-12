Hauptmann köpft Dynamo zum Sieg in Bielefeld

Dresden gewinnt 1:0 zum Rückrundenstart und festigt Aufstiegplatz in der Dritten Fußball-Liga

Die SG Dynamo Dresden hat in einer umkämpften Drittligapartie drei Punkte aus Bielefeld entführt. Mit 1:0 siegten die Schwarz-Gelben am Mittwochabend bei der Arminia. Das vom Dynamo-Anhang umjubelte Tor des Tages köpfte Niklas Hauptmann (78.) nach schöner Vorarbeit von Jakob Lemmer. In der 88. Minute feierte Ersatztorwart Erik Herrmann sein...