"Ich muss immer lachen, wenn unser Torwart so krasse Sachen macht": Die Stimmen zu Jahn Regensburg gegen Erzgebirge Aue

In einem munteren Drittliga-Aufeinandertreffen trennen sich der Tabellenführer SSV Jahn Regensburg und der FC Erzgebirge Aue am Ende torlos. Bedanken müssen sich die Gäste dabei bei ihrem Schlussmann, der konnte in der Schlüsselszene des Spiels sehenswert retten - ansonsten waren Torchancen auf beiden Seiten Mangelware.