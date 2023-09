Kapitän Tobias Müller nach dem ersten Saisonsieg des Chemnitzer FC: "Wir haben das schon gefeiert"

Mit dem 1:0 gegen Lok Leipzig holten die Himmelblauen den ersten Saisonsieg. Der CFC-Kapitän ist stolz auf die jungen Spieler und die Fans - und er spricht über Bratwurst, die nun besser schmeckt.

Der gemeinsame Grillabend mit der Mannschaft an diesem Wochenende war schon länger geplant. "Aber so hat die Bratwurst natürlich viel besser geschmeckt", sagt Tobias Müller im Gespräch mit "Freie Presse" und grinst. "Wir haben den Sieg schon ein bisschen gefeiert. Das haben sich die Jungs verdient." Denn es war der erste Sieg in der neuen...