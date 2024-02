Kommentar FC Bayern: Vom „Mia san mia“ ist nichts mehr übrig

Um die Dominanz des FC Bayern wiederherzustellen, ist ein radikaler Kaderumbruch nötig, findet Sportchef Christoph Benesch.

Wie historisch schlecht es um den FC Bayern steht, lässt sich auch an Hansa Rostock festmachen: Letztmals vor diesem Samstag in Leverkusen war der Rekordmeister in einem Bundesligaspiel am 10. November 1995 ohne jegliche Torchance geblieben. Gegner beim 0:0 da: der FC Hansa.