Kommentar zu den Fanprotesten gegen die DFL: Die Fans machen es sich zu einfach

Der leidenschaftliche Widerstand der Kurven gegen den Einstieg eines Investors bei der DFL ist nachvollziehbar, findet Sportchef Christoph Benesch. Dabei sollten die Fans aber nicht vergessen, die Zustände im eigenen Verein im Blick zu haben.

Und wieder flogen Tennisbälle und Schokotaler, wieder gab es Plakate gegen die Deutsche Fußball-Liga (DFL), wieder Schmähgesänge. Selbst die größten Erzfeinde haben sich im Stadion in ihrem Hass auf die DFL verbrüdert. Die Proteste am Investoreneinstieg in der Bundesligafußball, kündigte kürzlich erst die Kurve von Hertha BSC an, werden...