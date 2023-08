Kommentar zum Saisonstart beim FC Erzgebirge Aue: Leise Töne

Auf großmäulige Ankündigungen warten die Fans des FC Erzgebirge Aue in diesem Sommer vergeblich. Keine Aufstiegsschwüre, keine lauten Sprüche. Ein Platz in der ersten Hälfte der Tabelle ist das Ziel, einer, möglichst weit weg von der Gefahrenzone. Im Lößnitztal hat man nach dem missratenen Start in die Vorsaison gelernt. Ein Jahr der...