Kommentar zum Trainer-Aus beim FC Bayern zum Saisonende: Thomas Tuchel ist auch über seine eigenen Baustellen gestolpert

Die Gesetzmäßigkeiten des Profifußballs machen auch um die Säbener Straße in München keinen Bogen. Ob Tuchel überhaupt bis Saisonende Trainer bleibt ist ungewiss.

Thomas Tuchel muss am Saisonende seinen Hut nehmen. Überraschen kann das keinen mehr so richtig. Dass der Trainer nicht mit sofortiger Wirkung seinen Stuhl räumen muss, wird wohl eher dem Mangel an erfolgversprechenden Alternativen - zumindest auf die Schnelle - geschuldet sein. Nach nicht mal einem Jahr befanden die Vereinsbosse den...