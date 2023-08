Leichtathletik-WM: Was Max Heß den Stecker zieht und Steven Richter freut

Ein Trio aus der Region verpasst in Budapest den Einzug in die nächste Runde. Die Reaktionen darauf sind verschieden.

Letzter Versuch: Dreispringer Max Heß läuft an, hebt ab, landet und drischt mit der rechten Hand frustriert auf den Sand. Das Aus in der WM-Qualifikation bei der Leichtathletik-WM in Budapest ist besiegelt, dabei hatte es für den Chemnitzer gut begonnen. "Nach knapp 16,50 Meter im ersten Versuch, der technisch gar nicht so super war, dachte...