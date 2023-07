Auf- und Abstiegsärger bei Chemnitzer Fußballclubs

Sportlich gerettet und dennoch abgestiegen? Was sich nach einer Unmöglichkeit anhört, ist in der Fußball-Kreisoberliga Chemnitz Realität geworden. Der FSV Grüna-Mittelbach sicherte sich mit dem drittletzten Tabellenrang den Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse der Stadt. Dennoch muss der Verein nun absteigen.