BSC Rapid verliert auch das erste Spiel im neuen Jahr

Die Fußballer auf Landesebene fuhren nur den Sieg der Reichenbrander ein. Limbach verpasste den Dreier in letzter Sekunde.

Zum offiziellen Beginn der Rückrunde verbuchten die Fußballer von Handwerk Rabenstein in der Landesliga ein 0:0 in Lößnitz. "Auch ohne Treffer war es ein rassiges Derby, in dem die Torraumszenen en masse jedoch fehlten", schätzte Handwerk-Trainer Ringo Delling ein. "Mit einem Auswärtspunkt können wir leben. Wir haben viele Dinge besser...