Chemnitzer Eismärchen: Die Heinzelmännchen kommen

Fast 200 kleine und große Eissportler präsentieren am Wochenende eine Mischung aus Theater und Sport. In der großen Wettkampfhalle im Küchwald können die Zuschauer in diesem Jahr ein besonderes Stück bestaunen. Restkarten gibt es noch.

