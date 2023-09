Chemnitzer FC: Rekordspieler übernimmt Leitung des Nachwuchsleistungszentrums

Ulf Mehlhorn ist ab sofort neuer Chef der Jugendmannschaften der Himmelblauen. In der aktuell schwierigen Lage des Vereins sieht er eine große Chance.

Die Chaostage bei Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC in diesem Sommer sind auch an der Talenteschmiede nicht spurlos vorbeigegangen. Denn während es in der CFC Fußball GmbH, die für den Spielbetrieb der Männermannschaft zuständig ist, gegenseitige Vorwürfe, Rücktritte und erneut große Finanzsorgen gab, stand die U-17-Mannschaft des...