Chemnitzer Fußball-Landesligist überrascht mit zwei prominenten Neuzugängen

Zwei ehemalige Profis, die auch beim Chemnitzer FC ihre Spuren hinterlassen haben, spielen ab sofort für Handwerk Rabenstein. Sie bringen zum einen sehr viel Erfahrung und zum anderen sehr viel Talent mit.

Chemnitz. Zwei Namen, die auch in der überregionalen Fußballszene keine unbekannten sind, tauchten an diesem Wochenende plötzlich in den sozialen Kanälen eines Chemnitzer Fußball-Landesligisten auf: Die SG Handwerk Rabenstein verkündete nicht ohne Stolz, dass Fabian Stenzel und Simon Noah Roscher künftig in ihren Farben auflaufen. Damit haben die Handwerker zwei ehemalige Profis, die einst unter anderem für den Chemnitzer FC gespielt haben, geholt - der eine mit ganz viel Erfahrung, der andere mit ganz viel Talent.

"Die Jungs haben sich bewusst für uns entschieden und natürlich war das auch ein bisschen Glück, dass es geklappt hat", sagt Rabensteins Trainer Ringo Delling, der dabei betont, dass "wir unseren Handwerktugenden zu einhundert Prozent treu geblieben sind. Es gibt auch für diese beiden Spieler kein Gehalt, kein Handgeld oder irgendwelche Prämien." Ziel für die Rabensteiner sei es, guten Fußball zu spielen und sich im Vergleich im Vorjahr zu verbessern, sagt Delling. Die Saison 2022/23 beendeten die Rabensteiner als Tabellenfünfte und damit als beste Chemnitzer Mannschaft hinter Regionalligist Chemnitzer FC.

Apropos CFC - beim Traditionsverein haben beide Neuzugänge ihre Spuren hinterlassen. Fabian Stenzel, der vor fast 37 Jahren in Lüneburg geboren wurde, spielte von 2011 bis 2017 in Chemnitz, zuvor in Erfurt. Der Mittelfeldspieler kommt auf 269 Einsätze in der 3. Liga, zuletzt spielte er in Meuselwitz. Mit seinem 234. Einsatz in der 3. Liga am 1. November 2015 war Stenzel der Spieler mit den bis dahin meisten Einsätzen in der Liga. Er war auch der erste Spieler, der in der 3. Liga seinen 250. Einsatz feiern konnte. "Ich freue mich, einen Verein gefunden zu haben, der meine Ansprüche von Spaß und Qualität vereint. Wenn wir fußballerisch so abliefern, wie ich die Truppe charakterlich kennengelernt habe, dann haben wir in der Saison ganz viel Spaß", wird der erfahrene Neuzugang auf der Facebook-Seite der Rabensteiner zitiert.

Der zweite Transfer-Coup der Handwerker, Simon Noah Roscher, begann seine Fußballkarriere als Kind in Rabenstein, wurde dann in der Nachwuchsabteilung des Chemnitzer FC ausgebildet. Der Mittelstürmer wechselte 2022 zu Rot-Weiß Erfurt, war zwischenzeitlich nach Wattenscheid ausgeliehen und kehrt nun in seine alte Heimat zurück. Auch der groß gewachsene Mittelfeldspieler, der auf 39 Einsätze in der Regionalliga kommt, kommt auf der Facebook-Seite der Rabensteiner zu Wort: "Ich freue mich, wieder an alter Wirkungsstätte zu sein dort, wo alles angefangen hat. Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen werden und ich werde alles geben, um meinen Teil dazu beizutragen", so der 21-Jährige.

Die Saison startet für die Rabensteiner am kommenden Freitag, wenn sie auf der heimischen Anlage das Eröffnungsspiel der Landesliga gegen den FC Lößnitz bestreiten. An diesem Sonntag ist Handwerk in der ersten Runde des Landespokals beim ATSV "Frisch Auf" Wurzen zu Gast - mit Fabian Stenzel, wie Trainer Ringo Delling ankündigte. Simon Noah Roscher fehle erkrankt.