Chemnitzer Fußballteams in Pokal und Liga: Punkteteilung im Nachbarschaftsduell, starke Nerven bei Fortunen

Im Sachsenpokal ziehen zwei Chemnitzer Teams ins Achtelfinale ein, wo sie nun auf attraktive Gegner warten. Limbach und Reichenbrand trennen sich im Derby der Landesklasse mit einem Unentschieden.

Gleich zwei Chemnitzer Teams schauen an diesem Montag aufgeregt nach Leipzig, wo das Achtelfinale im Fußball-Sachsenpokal ausgelost wird. Besonders spannend machte es im doppelten Sinne der VfB Fortuna gegen Dresden Laubegast. Erst durch das 1:1 von Riccardo Gläser in der dritten Nachspielminute kam man überhaupt in die Verlängerung. Im...