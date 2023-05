Der Turnvater von Chemnitz: Ein ganzes Leben für den Sport

Karl-Heinz Klinger wird am Mittwoch 80 Jahre alt. Das sind 29.220 Tage. Und an jedem davon war der Chemnitzer in Bewegung. Er ist gerannt, gesprungen, geklettert, hat sich in die Luft gestemmt und Salti gemacht. Aber - warum Vergangenheitsform? All das tut er noch immer.