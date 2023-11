Die Niners Chemnitz im Kosovo: Wie man die Hölle erkalten lässt

Die Basketballer haben ein denkwürdiges Spiel im Europe Cup gewonnen. Die Umstände waren anders. Sowohl in als auch außerhalb der Halle.

Die Messe in Chemnitz gehört bei Heimspielen der Niners Chemnitz zu den lautesten Hallen in der Basketball-Bundesliga. "So etwas wie in Peja habe ich aber noch nie erlebt", sagt Jonas Richter, Kapitän der Niners und mittlerweile seit neun Jahren im Profiteam dabei. Am Mittwochabend waren die Chemnitzer im Europe Cup im Kosovo zu Gast. So wie...