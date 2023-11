Gegen alle Widerstände: Warum die Niners Chemnitz von Sieg zu Sieg eilen

Das 70:68 in wirklich allerletzter Sekunde in Würzburg war ein Paradebeispiel dafür, was die Basketballer derzeit abreißen. Trotz Dauerbelastung und Personalnot haben sie jetzt neun Siege in Folge geholt. Der Grund dafür sitzt auch am Mittagstisch.

Man kann Spiele erst kurz vor Schluss gewinnen. Man kann knappe Spiele auf dramatische Art und Weise gewinnen. Man kann aber auch dem i-Punkt eines Basketballkrimis noch einen i-Punkt aufsetzen. So geschehen am Samstagabend, kurz vor 22 Uhr vor knapp 2800 Fans in der Tectake-Arena in Würzburg. Man kann Spiele erst kurz vor Schluss gewinnen. Man kann knappe Spiele auf dramatische Art und Weise gewinnen. Man kann aber auch dem i-Punkt eines Basketballkrimis noch einen i-Punkt aufsetzen. So geschehen am Samstagabend, kurz vor 22 Uhr vor knapp 2800 Fans in der Tectake-Arena in Würzburg.