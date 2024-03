Gold in Doha: Wie das Chemnitzer Schwimm-Ass Stev Theloke die Senioren-WM erlebte

Nach seiner Krebsdiagnose 2020 war alles ungewiss. Der Sport half dem 2,02-Meter-Hünen aus dem Tief. Vier Jahre später ist er zu Tränen gerührt.

Stev Theloke hat seine erfolgreiche Teilnahme an der Senioren-WM in Doha vergoldet. Über 50 m Rücken holte der 46-Jährige vom Schwimmteam Chemnitz in 27,70 Sekunden den Titel vor Italiens Maurizio Tersar (28,49). Dabei war er schon zuvor zu Tränen gerührt.