Handwerk Rabenstein gewinnt das Chemnitzer Stadtderby gegen Fortuna

Die SG Handwerk Rabenstein bezwingt in der Fußball-Landesliga zu Hause den VfB Fortuna Chemnitz.

In Deutschland wird bei der Analyse von Fußballspielen gern von den Basics gesprochen. Und eben diese Basics, was übersetzt Grundlagen heißt, haben nach Ansicht von Trainer Ringo Delling bei seinem Team gepasst. Deshalb konnte die SG Handwerk Rabenstein in der Fußball-Landesliga das Stadtduell gegen den VfB Fortuna 1:0 (1:0) gewinnen.