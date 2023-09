HV Chemnitz vor Saisonstart: Der Trumpf ist die gute Laune

Die Chemnitzer Handballerinnen starten an diesem Sonntag daheim in die neue Saison in der Mitteldeutschen Oberliga. Das Team hat sich stark verändert und weiterhin mit großen Personalsorgen zu kämpfen.

Neue Mannschaft, alte Probleme: Wenn die Handballerinnen des HV Chemnitz an diesem Sonntag (16 Uhr, Sachsenhalle) mit einem Heimspiel gegen den HBV Jena in die neue Saison der Mitteldeutschen Oberliga starten, wird ihr neuer Trainer Michael Thielebein nicht allzu viele Möglichkeiten zum Auswechseln haben. "Wir haben einen kleinen Kader mit... Neue Mannschaft, alte Probleme: Wenn die Handballerinnen des HV Chemnitz an diesem Sonntag (16 Uhr, Sachsenhalle) mit einem Heimspiel gegen den HBV Jena in die neue Saison der Mitteldeutschen Oberliga starten, wird ihr neuer Trainer Michael Thielebein nicht allzu viele Möglichkeiten zum Auswechseln haben. "Wir haben einen kleinen Kader mit...